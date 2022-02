Nach Comeback gegen Frankfurt : Wie geht es weiter mit Timo Horn und dem 1. FC Köln?

Foto: Herbert Bucco

Köln Beim 1:0-Erfolg über Eintracht Frankfurt blieb Timo Horn erstmals in dieser Saison ohne Gegentor. Der Keeper wirkte glücklich und erleichtert. Doch seine Worte nach dem Spiel klangen ein wenig nach Abschied.

Timo Horn genoss die Minuten nach dem 1:0-Erfolg über Eintracht Frankfurt am Samstagabend sichtlich. Der Kölner Keeper lachte noch mit seinen Mitspielern auf dem Feld und stand anschließend geduldig den Reportern Frage und Antwort. Ein Sieg im Topspiel, ein Flutlichtspiel, gute Stimmung – es sei ein „rundum gelungener Abend“, betonte der Keeper, der glücklich und irgendwie auch erleichtert wirkte. Schon unter der Woche machte der gebürtige Kölner einen aufgeräumten Eindruck. Ein Lächeln huschte ihm beispielsweise am Mittwoch nach dem Training über das Gesicht, als der Wunsch eines kleinen Zaungastes an ihn herangetragen wurde. Natürlich ließ sich der Keeper nicht zwei Mal bitten, und seine Handschuhe fanden tatsächlich – ganz coronakonform – einen neuen Besitzer. Der 28-Jährige wirkte schon da mit sich im Reinen.

Schon da hatte er gewusst, dass er das Heimspiel gegen Frankfurt bestreiten würde. Nach dem Schlusspfiff stand sogar das erste Ligaspiel ohne Gegentor auf seinem Haben-Konto. Der sportliche Erfolg hatte nur einen kleinen Schönheitsfehler: Frankfurt war so schwach, dass der Kölner Keeper in den regulären 90 Minuten so gut wie gar nicht eingreifen musste – abgesehen von einem lässigen Zweikampf gegen Rafael Borré in der Anfangsphase. Erst in der Nachspielzeit fand ein Schuss den Weg aufs Tor, doch Horn hatte kein Problem.

Unsere Partner









zurück

weiter

Timo Horn gibt sich kämpferisch

Dennoch hatte das 1:0 dem Kölner Torhüter sichtbar gut getan. Denn der kleine Erfolg kommt in der wohl schwierigsten Phase Horns sportlicher Karriere. Der 28-Jährige war sicherlich nicht immer unumstritten, doch er war nahezu ein Jahrzehnt die unangefochtene Nummer eins in Köln. Auch zu Beginn dieser Spielzeit gab es keine Torwartfrage. Die kam erst im Herbst auf, als Ersatzkeeper Marvin Schwäbe im Pokal überzeugte, Horn sich schließlich verletzte und Schwäbe ihn beeindruckend ersetzte. FC-Trainer Steffen Baumgart sah sich plötzlich dem Luxusproblem ausgesetzt, über zwei nahezu gleichwertige Keeper zu verfügen. Als er den Zweikampf offiziell eröffnete, war dieser quasi schon wieder beendet, denn Horn fiel aufgrund einer Corona-Infektion wieder aus. Der Trainer ernannte Schwäbe zur Nummer eins.

Daran ändert nun auch die Infektion des neuen Stammkeepers nichts mehr, betonte FC-Trainer Baumgart unter der Woche. Und dieser Umstand geht natürlich auch an Horn nicht spurlos vorbei. „Unter der Woche im Training gelingt es mir ganz gut, da versuche ich das positiv anzunehmen, weiter zu arbeiten, Gas zu geben. Aber wenn man am Wochenende auf der Bank Platz nehmen muss, das tut dann schon immer ein Stück weit weh“, sagte der Keeper nach dem Erfolg über Frankfurt. Das weiß auch Baumgart: „Viele unterschätzen, was in einem passiert, wenn man nach zehn Jahren als Stammtorhüter nicht mehr zwischen den Pfosten steht“, sagte der 50-Jährige.