Kommentar zum Aus von Steffen Baumgart Der 1. FC Köln muss dringend zwei Fragen beantworten

Die Gesetze des Fußballs haben sich am Ende durchgesetzt: Steffen Baumgart ist nicht mehr Trainer des 1. FC Köln. Zehn Tore und zehn Punkte aus 16 Bundesliga-Partien bedeuten einen Abstiegsplatz und waren am Ende zu wenig, um den beliebten 51-Jährigen auf seinem Posten zu halten. Dabei hatten nach der 0:2-Niederlage bei Union Berlin am Mittwochabend zahlreiche Profis dem Cheftrainer noch den Rücken gestärkt. Und auch das Umfeld, die Fans und die Medien in der sonst oft zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt schwankenden Domstadt waren im Vergleich zu ähnlichen Situationen erstaunlich ruhig geblieben.