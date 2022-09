Bankdrücker, Edeljoker, Torschütze : Wie schlagen sich die FC-Abgänge bei ihren neuen Clubs?

Köln Insgesamt zehn Spieler haben den 1. FC Köln in diesem Sommer verlassen. Salih Özcan und Anthony Modeste sind die prominentesten Abgänge, doch wie schlugen sich die anderen Spieler bisher?

In der vergangenen Woche kam dann doch noch einmal Bewegung in die Transferbemühungen des 1. FC Köln. Kingsley Ehizibue wechselte zu Udinese Calcio, der Vertrag von Bright Arrey-Mbi wurde aufgelöst und Niklas Hauptmann kehrte zurück zu Dynamo Dresden. Gleich drei Abgänge vermeldete der FC bis zum Ende des Transferfensters in der Vorwoche, somit haben insgesamt zehn Spieler den FC in diesem Sommer verlassen. Wenn es nach den Kölner Verantwortlichen gegangen wäre, hätte es ruhig der ein oder andere Spieler mehr sein dürfen. Sebastian Andersson wurde ein Abschied ans Herz gelegt. Der Schwede soll mehr als 20 Angebote vorliegen gehabt haben, nach Darstellung des FC soll aber keins gepasst haben. Auch Ondrej Duda war lange ein Wechselkandidat, bleibt aber genauso wie Ellyes Skhiri. Der Tunesier erzielt einen Marktwert von rund 13 Millionen Euro. Gut möglich, dass die Kölner beim entsprechenden Angebot ebenfalls schwach geworden wären.

So wurden es bis zum vergangenen Donnerstag zehn Spieler. Der FC streichte Ablösesummen in Höhe von rund zwölf Millionen Euro ein. Eine stolze Summe, gerade für den finanziell angeschlagenen FC. Vor allem Salih Özcan und Anthony Modeste brachten mit ihren Wechseln zum BVB jeweils rund fünf Millionen Euro. Während Özcan in den vergangenen beiden Spielen überzeugte, läuft Modeste seiner Köln-Form noch ein wenig hinterher. Erst ein Treffer erzielte der Stürmer, wirkte im Dortmunder Spiel teils wie ein Fremdkörper. Auch Jannes Horn wechselte innerhalb der Bundesliga, Louis Schaub und Marvin Obuz zog es in Liga zwei zu Hannover 96 und Holstein Kiel. Vom Leistungsträger zum Bankdrücker - wie es den Abgängen ergangen ist, seht ihr in der Bildergalerie.