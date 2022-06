Hector, Horn, Modeste : Wie steht es um die Gesichter des FC?

Köln Gerne hätten die FC-Verantwortlichen Salih Özcan zum kommenden Gesicht des Vereins gemacht. Denn einige andere Identifikationsfiguren werden den Verein möglicherweise schon bald verlassen.

Hannes Löhr, Wolfgang Overath, Toni Polster oder Lukas Podolski - die Liste der Vereinsikonen des FC ist lang. Im Frühling dieses Jahres war das Vorhaben der Verantwortlichen des 1. FC Köln groß: Um jeden - realistischen - Preis sollte Salih Özcan nach einer überragenden Saison gehalten, Mitinteressenten wie Borussia Dortmund im Buhlen um Özcans Dienste ausgestochen werden. Der 24-Jährige sollte zum neuen Gesicht des FC avancieren, zum Führungsspieler, zur Identifikationsfigur. Kein Wunder: Özcan spielt seit seiner Jugend für die Geißböcke, ist gebürtiger Kölner und hat mit seinem unbändigen Kampfwillen Marke Bastian Schweinsteiger, seiner Leidenschaft, seinem Einsatz alles, was eine künftige Vereinsikone braucht. Zumal den Kölnern langsam aber sicher die „Vereins-Gesichter“ ausgehen. So wie eben Özcan, der eben doch nach Dortmund wechselte.

So startete der FC in die neue Saison

Wohl kaum ein Spieler steht so für den Club wie Jonas Hector. Der ehemalige Nationalspieler ist seit 2010 beim FC, lief mehr als 300 Mal für die Profis der Geißböcke auf, hatte 2021 großen Anteil am Klassenerhalt und in der vergangenen Spielzeit wohl auch an der Qualifikation für die Playoffs der Conference League. “Jonas ist ein absoluter Vollprofi. Er ist der wichtigste Spieler, den wir seit langem im Verein haben", sagte Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielerabteilung, noch in der vergangenen Spielzeit und auch Trainer Steffen Baumgart betonte, dass Hector der „wichtigste Spieler des Vereins“ sei.

Nur ist die Zukunft des Kölner Kapitäns mehr als ungewiss. Der Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Hector deutete dem Vernehmen nach vereinsintern bereits an, seine Karriere nach Ende des Vertrags beenden zu wollen. Die Kölner Verantwortlichen hoffen, dass der 32-Jährige den Spaß am Fußball nicht verliert und doch noch mal verlängert.

Verträge zahlreicher Kölner Akteure laufen aus

Timo Horn, in Köln geboren, spielte seit frühester Jugend beim FC, absolvierte 328 Pflichtspiele für die Profis und war nahezu ein Jahrzehnt die unangefochtene Nummer eins. Ausgerechnet in seinem 200. Bundesligaspiel für die Kölner nahm das Schicksal seinen Lauf, Horn verletzte sich, Marvin Schwäbe vertrat den 29-Jährigen so souverän, dass Horn nun nur noch die Nummer zwei ist. Ob der Keeper in dieser Rolle in die neue Saison gehen will, ist fraglich. Es droht ein Wechsel des Keepers. Ohnehin würde der Vertrag im kommenden Sommer auslaufen. Zumindest zu den aktuellen Konditionen wird es keine Vertragsverlängerung geben.