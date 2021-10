Turnier mit Viktoria und Fortuna : 1. FC Köln will beim Köln-Cup Talente testen

Köln Der 1. FC Köln nutzt die Länderspielpause zu einem Kurzturnier gegen Viktoria und Fortuna Köln. Die Erlöse kommen Obdachlosen zugute.

Nach sieben Spieltagen und Platz sechs in der Tabelle hat sich der 1. FC Köln in die Länderspielpause verabschiedet. Doch nach Tagen der Euphorie dürfte dem FC das bundesligafreie Wochenende gerade recht kommen. Denn im Geißbockheim ist etwas Ruhe eingekehrt. Nach vier trainingsfreien Tagen fehlen zum Start der Trainingswoche 16 Nationalspieler rund um den Profikader. Für Trainer Steffen Baumgart bietet sich damit die Gelegenheit, etwas genauer auf die zuletzt etwas kurz geratenen Akteure zu schauen. Allen voran Jan Thielmann und Tim Lemperle, die in den vergangenen Wochen wenig Spielzeit bekommen haben. Auch Sturm-Talent Justin Diehl stößt zum Profi-Training dazu. „Für uns ist auch wichtig, die ganz jungen Spieler dabei zu haben, um sie immer näher an uns heranzuführen“, sagt Baumgart.