In seinen vier Jahren in Köln entwickelte sich der aus dem französischen Montpellier gekommene Tunesier, den in Köln alle Flaco nannten, zu einem der einflussreichsten Spieler, was auf einer ruhigen, gewissenhaften und seriösen Art basiert – auf und neben dem Platz. Mit seinem Einsatz und Engagement stieg er zum Feldherrn im Mittelfeld auf, und es hätte nicht verwundern dürfen, wenn er im Sommer in die hessische Metropole gerannt statt gefahren wäre. In der vergangenen Saison lief sich Skhiri sprichwörtlich die Zunge aus dem Hals, als sei das Duracell-Häschen nur eine lahme Kopie von ihm. Nicht weniger als 393,6 Kilometer riss der Unermüdliche ab, so viele wie kein anderer Spieler der Liga.