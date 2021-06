Zukunftspläne des Fußball-Bundesligisten : 1. FC Köln will in die Top Ten der Bundesliga

1. FC Köln will in die Top Ten der Bundesliga

Köln Im Rahmen eines virtuellen Mitgliederstammtisches hat der Vorstand des 1. FC Köln Einblicke in die Zukunftsplanung des Fußball-Bundesligisten gegeben - mit einem ambitionierten Ziel.

Der Vorstand des 1. FC Köln hat im Rahmen eines virtuellen Mitgliederstammtisches am Montagabend Fragen der Fans zur Zukunft des Fußball-Bundesligisten beantwortet. So erklärte Vizepräsident Eckhard Sauren, dass er weitermachen wolle, auch wenn der Vorstand des Fußball-Bundesligisten bei der Mitgliederversammlung am 17. Juni nicht entlastet werden sollte. „Wir glauben, dass es nicht im Sinne des 1. FC Köln wäre, wenn dann Werner Wolf und ich zurückträten“, sagte Sauren bei dem digitalen Treffen mit 1200 Teilnehmern, über den der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtete. „Wir hoffen, dass wir entlastet werden. Aber selbst wenn es nicht so ist, werden wir uns dazu entschließen, weiterzumachen“, so Sauren.