Abstiegsendspiel in Heidenheim Der 1. FC Köln klammert sich an den letzten Strohhalm

Was hat der Fußball nicht alles für Götter und Titanen hervorgebracht? Toni Turek wurde einst in den Stand eines Fußballgottes erhoben, da er nach Einschätzung der Deutschen den Ball viel besser abzuwehren vermochte als der Teufel das Weihwasser, selbst der bescheidene Alexander Meier diente sich insbesondere in den Augen der Frankfurter Fans hoch in nicht irdische Sphären. Und erst Oliver Kahn, vor dessen Stärke sich sogar Hades vermutlich in Acht genommen hätte. Nun werden nicht alle Fußballgötter auch mit Stollenschuhen über den Rasen pflügen, sondern stehen sinnbildlich für Gerechtigkeit und Glück. In welchem Maße der Sieg des 1. FC Köln gegen Union Berlin tatsächlich gerechtfertigt war, lässt sich nur schwer beantworten. Dass er aber unter äußerst glücklichen Umständen zustande kam, würde wohl kein Fußballweltgericht in Zweifel ziehen.