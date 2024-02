Duell im Kraichgau 1. FC Köln will nach Karnevalsspiel in Hoffenheim feiern

Köln und Karneval – das ist eine etwas komplizierte Beziehung, zumindest wenn es den FC betrifft. Schon in der in der vergangenen Session hat der Club mit zu ausgiebigem Feiern unter Steffen Baumgart schlechte Erfahrungen gemacht (inklusive einiger Corona-Fälle). Was dessen Nachfolger Timo Schultz als warnendes Beispiel dient. Zwar durfte auch die Mannschaft auf der FC-Sitzung am Dienstag im Maritim mitfeiern – aber der sportlichen Situation angemessen. Nach dem freien Tag am Mittwoch zog Schultz dann an Weiberfastnacht die Zügel wieder an, ließ im Franz-Kremer-Stadion zwei Stunden im Dauerregen trainieren. Er hatte am Rande der Sitzung ja schon erklärt, dass von Donnerstag an „nur noch Fußball“ zähle. Abseits des Tobens und Treibens in der Stadt. „Der Karneval muss hintenanstehen.“ Selbst wenn die Sitzung „richtig schön“ war und „Spaß gemacht“ hat.