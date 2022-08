Mögliche Aufstellung : 1. FC Köln: Wer spielt gegen Fehérvár? Wer sitzt auf der Bank?

Köln Für den 1. FC Köln beginnt am Donnerstag das Abenteuer Europapokal. Wen stellt FC-Trainer Steffen Baumgart auf? Wir tippen auf diese Elf!

Selten zuvor waren die Angaben von FC-Trainer Steffen Baumgart so ambivalent, wie vor dem ersten europäischen Auftritt des 1. FC Köln (Donnerstagabend, 20.30 Uhr, RTL) seit fünf Jahren. Noch zu Beginn der Woche betonte der Kölner Coach, dass es mit großer Sicherheit Veränderungen geben würde. „Da gibt es viele Spieler, die bisher nur reingekommen sind, aber genauso auch von Anfang an spielen könnten. Es wird Veränderungen geben, auch zum Spiel am Sonntag“, sagte Baumgart am Montag nach der ersten Trainingseinheit zur Vorbereitung auf die Conference-League-Playoffs gegen den Fehérvár FC. Vor allem Sargis Adamyan, Kingsley Schindler, Tim Lemperle und Linton Maina stellte der 50-Jährige einen Einsatz in Aussicht - ob von Beginn, ließ Baumgart aber offen. Auch Steffen Tigges, bislang nur bei der U21 berücksichtigt, solle im Kader stehen.