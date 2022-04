Rechenspiele : Wird der 1. FC Köln die Europa League erreichen?

Köln Fünf Spieltage und eine Handvoll Mannschaften, die auf die Europa-League-Plätze hoffen. Auch der 1. FC Köln hat noch Chancen. Aber sind die realistisch? Wir haben mal Tafel und Kreide rausgeholt und fleißig gerechnet. Natürlich alles rein hypothetisch.

So richtig mit der Sprache wollte Mark Uth nicht heraus. Er wolle sich ja keine „Breitseite“ vom Trainer abholen. Dann konnte der Offensivspieler des 1. FC Köln aber auch nicht an sich halten. „Ich persönlich will unfassbar gerne nach Europa“, sagte Uth dann doch und sprach damit aus, was man beim 1. FC Köln nur zu gerne weiterhin unausgesprochen gelassen hätte. Nicht verwunderlich also, dass Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielabteilung, die Aussage von Uth konterte, in dem er auf den vierwöchigen Urlaub des Offensivmannes hinwies. „Da kann er jede Stadt des Kontinents bereisen, wie er möchte“, sagte Kessler.