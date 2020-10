Domstadt statt Eindhoven : 1. FC Köln wollte Mario Götze unter Vertrag nehmen

Der 1. FC Köln wollte den WM-Helden Mario Götze verpflichten. Das bestätigte FC-Sportdirektor Horst Heldt.

Sie heißen unter anderem Tolu Akrodare, Dimitrios Limnios oder Ondrej Duda – sie hätten aber offenbar auch ganz anders heißen können, die Neuzugänge des 1. FC Köln. Getreu dem Motto „the sky is the limit“ war der FC nicht nur an Joshua Zirkzee vom FC Bayern München interessiert, laut übereinstimmenden Medienangaben zeigte der FC auch am WM-Helden von 2014, Mario Götze, Interesse.