FC-Stammtischwissen : Das muss man zum Spiel des 1. FC Köln gegen Leverkusen wissen

Beim bislang letzten Derby erzielte Kingsley Schindler (rechts) den entscheidenden Treffer für den FC in Leverkusen zum 1:0-Sieg. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Welcher Kölner Spieler hat die meisten Tore gegen Leverkusen erzielt? Wann feierte der FC den höchsten Sieg im Derby? Und wie ist die Bilanz gegen Bayer? Wir haben mal ein bisschen Stammtischwissen zusammengetragen.

Einmal am Stammtisch der Besserwisser sein? Der Streber? Der, der mit Hintergrundwissen glänzt? Kein Problem. Wir haben wichtige Fakten und Zahlen zum Spiel des 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen zusammengetragen.

Wie ist die Bilanz des 1. FC Köln gegen Leverkusen?

In der Bundesliga standen sich Köln und Leverkusen bislang 68 Mal gegenüber. Die Bilanz spricht dabei für die Werkself, die 26 Partien für sich entscheiden konnte. Demgegenüber stehen 25 Unentschieden und 17 Erfolge des FC. Auch die Torbilanz spricht mit 107:89 Treffern für Bayer. Neben den Bundesliga-Duellen trafen beide Clubs noch dreimal im DFB-Pokal aufeinander; hier setzte sich Leverkusen zweimal und Köln einmal durch. Hinzu kommen zwei Spiele in der ehemaligen Oberliga West, in der es ein Remis und einen Leverkusener Sieg gab.

Wer überträgt das Duell zwischen dem 1. FC Köln und Leverkusen?

Die Begegnung wird am Mittwoch um 18.30 Uhr bei Sky übertragen. Wie gewohnt gibt es am Mitwochabend die Zusammenfassung im Anschluss an das Duell bei Dazn.

Wann gelang dem 1. FC Köln der höchste Sieg gegen Leverkusen?

Zweimal setzte sich der FC mit 4:0 gegen den rechtsrheinischen Rivalen durch: Zunächst am 1. März 1980 und dann nochmal am 24. Mai 1997. 1980 schossen Gerd Strack, Herbert Neumann, Dieter Müller und Holger Willmer die Geißböcke mit ihren Toren zum Sieg. Beim deutlichen Erfolg im Jahr 1997 war Stürmer Toni Polster der gefeierte Mann: Der Österreicher erzielte beim 4:0 drei Tore, zudem traf Janosch Dziwior.

Wann kassierte der 1. FC Köln die höchste Niederlage gegen Leverkusen?

Dreimal unterlag der FC mit vier Toren Unterschied: Ausgerechnet am 11. November 1997, also dem Auftakt der Karnevalssession, kassierten die Kölner eine 0:4-Auswärtspleite. Nicht besser lief es am 29. November 2014 (1:5 in Leverkusen) und am 16. Dezember 2020, als die Mannschaft des damaligen Trainers Markus Gisdol im Rheinenergiestadion ebenfalls mit 0:4 unterlag.

Wann gelang dem 1. FC Köln der bislang letzte Sieg über Leverkusen?

Der bislang letzte Derbysieg liegt nicht lange zurück: Am 13. März dieses Jahres setzte sich der 1. FC Köln in Leverkusen mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer für die Geißböcke erzielte der eingewechselte Kingsley Schindler (67.) nach einer Maßflanke von Dejan Ljubicic. Es ist bis heute das einzige Bundesligator für Schindler geblieben.

Wer erzielte die meisten FC-Tore gegen Leverkusen?

Die meisten Tore im Kölner Dress gegen Bayer erzielte Klaus Allofs, der ehemalige Nationalspieler war in den Duellen sechsmal erfolgreich. Auf die doppelte Anzahl an Derbytreffern kommt allerdings ein Akteur des Rivalen: Leverkusens Sturmlegende Ulf Kirsten erzielte gegen den FC zwölf Tore.

Wer kommt auf die meisten FC-Einsätze gegen Leverkusen?

Für die Geißböcke stand keiner so oft gegen Leverkusen auf dem Feld wie Pierre Littbarski. Der Weltmeister von 1990 bestritt 26 Spiele gegen die Werkself. Auf der anderen Seite verfügt Torwart Rüdiger Vollborn mit 25 Einsätzen über die größte Derbyerfahrung.

Wann gab es das erste Spiel gegen Leverkusen?

Das Premierenspiel beider Mannschaften liegt ziemlich genau 60 Jahre zurück. Am 14. Oktober 1962 trennten sich Köln und Leverkusen in der damaligen Oberliga West torlos.