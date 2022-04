FC-Stammtischwissen : Was Fans zum Spiel des 1. FC Köln gegen Gladbach wissen müssen

Was Fans zum Spiel des 1. FC Köln gegen Gladbach wissen müssen

Das letzte Auswärtsspiel in Gladbach gewann der FC. Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Welcher Kölner Spieler hat die meisten Tore gegen Mönchengladbach erzielt? Wann feierte der FC den höchsten Sieg? Und wie ist die Bilanz gegen die Fohlen? Wir haben mal ein bisschen Stammtischwissen zusammengetragen.

Einmal am Stammtisch der Besserwisser sein? Der Streber? Der, der mit Hintergrundwissen glänzt? Kein Problem. Wir haben wichtige Fakten und Zahlen zum Spiel des 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach zusammengetragen.

Wie lautet die Bilanz des 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach?

Bereits zum 111. Mal kommt es zu einem Pflichtspiel-Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach. Die Bilanz spricht klar für die Fohlen: 57 Mal setzte sich die Borussia durch, der FC gewann 33 der Duelle. Auch die Torbilanz spricht dementsprechend mit 213:158 klar für Gladbach. In der Bundesliga ist es das 93. Derby. Hier fällt die Bilanz noch deutlicher aus: Mit 51 Siegen feierte die Borussia fast doppelt so viele Erfolge wie die Geißböcke.

Wer überträgt die Begegnung zwischen dem FC und Gladbach?

Lange hat man beim 1. FC Köln die Worte "Europa League" vermieden. Ausgerechnet vor dem Derby hat FC-Trainer Steffen Baumgart die magischen Worte nun doch ausgerufen. Eine spontane Eingebung oder doch Kalkül, um weitere Energien freizusetzen? So oder so ein guter Zeitpunkt, findet unser Autor.

Kommentar zu FC-Trainer Baumgart : Spontaner Geistesblitz oder kalkulierter Geniestreich? Lange hat man beim 1. FC Köln die Worte "Europa League" vermieden. Ausgerechnet vor dem Derby hat FC-Trainer Steffen Baumgart die magischen Worte nun doch ausgerufen. Eine spontane Eingebung oder doch Kalkül, um weitere Energien freizusetzen? So oder so ein guter Zeitpunkt, findet unser Autor.

Wann gelang dem FC der höchste Sieg gegen die Borussia?

Mehr als 60 Jahre liegt der höchste Sieg des FC gegen Gladbach mittlerweile zurück. Im Oktober 1961 setzten sich die Geißböcke mit 6:1 gegen den Rivalen durch. Die ersten vier Tore erzielte Karl-Heinz Thielen. Christian Müller traf ein fünftes Mal. Nach dem 1:5 durch Albert Brülls, markierte Matthias Hemmersbach den Schlusspunkt. In der Bundesliga gewann der FC unter anderem 4:0 gegen die Fohlen. 1996 setzte sich Köln nach Toren von Sunday Oliseh, Dorinel Munteanu, Ion Vladoiu und Toni Polster durch.

Wann kassierte der FC die höchste Niederlage gegen Gladbach?

Wann gelang dem FC der letzte Sieg in Gladbach?

Im vergangenen Jahr setzte sich der FC gleich zwei Mal gegen Gladbach durch. In Gladbach erzielte „Derby-King“ Elvis Rexhbecaj beide Kölner Tore, für Gladbach traf Florian Neuhaus. Das Rückspiel gewann der FC sogar 4:1 im November. Aus Kölner Sicht unvergessen ist der 2:1-Erfolg in Gladbach vor ziemlich genau fünf Jahren. Marcel Risse traf mit einem fulminanten Freistoß in der 90. Minute zum 2:1 – das damalige Tor des Jahres.