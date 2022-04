FC-Stammtischwissen : Das muss man zum Spiel des 1. FC Köln gegen Mainz wissen

Köln Welcher Kölner Spieler hat die meisten Tore gegen Mainz erzielt? Wann feierte der FC den höchsten Sieg? Und wie ist die Bilanz gegen den FSV? Wir haben mal ein bisschen Stammtischwissen zusammengetragen.

Einmal am Stammtisch der Besserwisser sein? Der Streber? Der, der mit Hintergrundwissen glänzt? Kein Problem. Wir haben wichtige Fakten und Zahlen zum Spiel des 1. FC Köln gegen den FSV Mainz zusammengetragen.

Darum ist Mainz am Erfolg des 1. FC Köln beteiligt

Rückblick auf das Schicksalsspiel : Darum ist Mainz am Erfolg des 1. FC Köln beteiligt Vor genau einem Jahr trafen der 1. FC Köln und der FSV Mainz ebenfalls aufeinander. Damals verlor der FC 2:3. Der damalige Trainer Markus Gisdol musste gehen und ebnete Steffen Baumgart und dem attraktiven Offensivfußball den Weg.

Wie lautet die Bilanz des 1. FC Köln gegen FSV Mainz?

Zum insgesamt 35. Mal treffen am Sonntag der FSV Mainz und der 1. FC Köln in einem Pflichtspiel aufeinander. Die Bilanz spricht knapp für die Geißböcke. Der FC gewann 13 Duelle, Mainz kommt auf zwölf Erfolge. Neun Mal trennten sich die Teams demnach remis. In der Bundesliga spricht die Bilanz allerdings für die Mainzer. Von 20 Duellen gewann Mainz acht, Köln nur sechs.