Kapitän und Anführer beim 1. FC Köln : Darum ist Jonas Hector so wertvoll für den FC

Unverzichtbarer Anführer beim 1. FC Köln: Kapitän Jonas Hector. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Jonas Hector fällt am Sonntag in der Bundesliga-Partie gegen Borussia Dortmund aus. Ein schwerer Schlag für den 1. FC Köln, für den sein Kapitän unverzichtbar ist. Warum der Ex-Nationalspieler so eine immense Bedeutung hat, lässt sich nicht nur an Zahlen bemessen.

Am Geschäft Fußball gibt es einiges, was ihm ausgesprochen widerstrebt. Nein, Jonas Hector, das ist bekannt, gehört nicht zu jenen Profis, die sich gleichförmig und konturlos in dieser Glitzerwelt bewegen. Seine Mitspieler tauften den früheren Nationalspieler in Anlehnung an den Bücher-Schlumpf einst „Schlaubi“, weil Hector das intensive Lesen von Büchern dem Zocken an der Konsole vorzieht. Neben seinem Dasein als professioneller Fußballer treibt der 31-Jährige die Karriere nach der Karriere voran. In einem Fernstudium beschäftigt er sich mit der Betriebswirtschaftslehre.

In seinem aktuellen beruflichen Umfeld jedoch hat sich Hector zu einer Persönlichkeit entwickelt, dem gerne das gewisse Anderssein angeheftet wird. Gleichwohl hat sich der introvertierte Junge aus dem Saarland seit seinem Wechsel vom SV Auersmacher zum 1. FC Köln vor fast zwölf Jahren zu einem Spieler von höchstem Format entwickelt. Er gehört zu jener Art Spieler, die nicht allein auf eine Position festgelegt sind. Er kann im zentralen Mittelfeld eine entscheidende Rolle ausfüllen, doch dann würde er in einer anderen entscheidenden Rolle fehlen: als linker Verteidiger. Als solcher hat er über den FC eine beachtliche Laufbahn bis hin zum Nationalspieler eingeschlagen, wurde Confed-Cup-Sieger 2017.

Ex-Bundestrainer Löw schätzte Hectors Dienste

Der frühere Bundestrainer Joachim Löw schätzte Hectors Dienste, der im Herbst 2014 nach dem WM-Titelgewinn der deutschen Mannschaft sein Debüt für die DFB-Elf gab. Zuvor hatte er nie in einem Jugendleistungszentrum oder für eine Junioren-Nationalmannschaft gespielt, im Alter von 18 Jahren war der Gedanke an eine Berufung als Fußball-Profi nicht vorhanden. Noch 2009 lehnte er ein entsprechendes Angebot des VfL Bochum ab, nachdem sein Heimatverein SV Auersmacher den Aufstieg realisiert hatte. Ein Jahr später ging er dann doch zum FC, zunächst spielte er in der Reserve – ein sehr ungewöhnlicher Weg. In 43 Länderspielen bis zu seinem Rücktritt 2019 beweis er seine Zuverlässigkeit auch international.

Auch Löw hatte erkannt, was diesen unprätentiösen Spielertypen ausmacht. Es sind nicht die effekthascherischen Einzelaktionen, das Spektakel, in denen Hector den Sinn des Spiels erkennt, es ist der Dienst für die Mannschaft, dem er sich verschrieben hat. Auch und gerade auf Vereinsebene hat er sich stets darangehalten. Für den FC bestritt er vor Kurzem gegen Fürth (1:1) sein 300. Pflichtspiel, er blieb sogar, als die Kölner 2018 in die 2. Liga abstiegen, wurde Mannschaftskapitän – und ist es bis heute. Auch das der Ausdruck für seinen herausragenden Stellenwert und sein Ansehen in der Mannschaft und weit darüber hinaus. Mehr als 300 Spiele für einen einzigen Verein – das können nicht viele Profis von sich behaupten. In Köln ist er damit der 20. Spieler der Vereinshistorie, der diese Marke erreichte.

Ohne Hector gewinnt der FC nur selten

Nach seinem Jubiläumsspiel fehlte Hector allerdings zunächst. Ein harter Schlag für den FC, der den Linksverteidiger nicht nur gegen Hoffenheim ersetzen musste (wegen privater Gründe), sondern auch in der anstehenden Partie am Sonntag gegen Borussia Dortmund (19.30 Uhr) auf ihn verzichten muss. Der linke Flügel der Kölner ist somit ordentlich gestutzt. Denn auch sein linker Mitstreiter Florian Kainz muss passen. Beide sind, so der offizielle Terminus der Kölner, erkrankt, was eine Corona-Infektion nahelegt. Es sei nie schön, wenn Spieler ausfallen, sagte FC-Lizenzspielerleiter Thomas Kessler am Mittwoch. Und: „Wenn der Kapitän ausfällt, ist es immer ein Nachteil für die Mannschaft.“ Drei Mal kam das in dieser Spielzeit bislang vor. Das Hinspiel in Hoffenheim, bei dem der FC beim 0:5 chancenlos war, und auch das Rückspiel ging verloren gegen die TSG. In Bielefeld reichte es nach einem schwachen Auftritt immerhin noch zu einem Punkt (1:1). Überhaupt gewannen die Geißböcke in den vergangenen Jahren ohne ihren Kapitän kaum einmal. Seit 2012 blieb der FC in 35 von insgesamt 48 Spielen ohne ihn sieglos.

Beim Derbycoup in Leverkusen kehrte Hector zurück. Und ging gleich wieder voran. In der Bayarena brachte er es auf 72 Ballbesitzphasen - Bestwert aller Spieler des FC. Auch seine Zweikampfquote war mit 60 Prozent sehr beachtlich, Hector kam zudem auf eine Passquote von starken 75 Prozent. Außerdem lief er 11,1 Kilometer in dieser Partei und damit so viel wie kein anderer seiner Mannschaft. Auch seine 29 Sprints waren Bestwert des FC.

Baumgart: Hector unser wichtigster Spieler

Das alles sind Zahlen, die die Ausnahmestellung des Profis beim FC unterstreichen. Doch neben allen Statistiken sind es andere Werte, die ihn unverzichtbar machen für die Mannschaft und Steffen Baumgart. Jonas mache sehr viel aus. Das sei manchmal gar nicht zu erkennen, sagte der Kölner Trainer gerade erst über den ehemaligen Nationalspieler. „Er bringt Sicherheit, bringt Ruhe, er findet Lösungen. Er ist der einzige stabile Linksverteidiger, den wir haben. Ihn zeichnet viel aus, was die Jungs brauchen. Das sind Sachen, die kannst du nicht lernen."

Und auf diese Sachen zu verzichten, fällt natürlich schwer. Baumgart bezeichnet Hector als den „wichtigsten“ Spieler des Clubs. „Wir reden gerne über Tony (Modeste, d. Red.) und seine Tore. Aber Jonas ist derjenige, der vorangeht und sich auch in schwierigen Situationen immer stellt." Auch der immaterielle Wert Hectors, des stillen Anführers und Antreibers, ist bemerkenswert. „Jonas gibt der Mannschaft viel Sicherheit“, ergänzte Baumgart. „Die 300 Spiele kommen nicht von ungefähr. Es gab schon vor mir nie einen Trainer, der auf ihn verzichten wollte. Ich kann mir nur wünschen, dass dieser Spieler der Bundesliga noch lange erhalten bleibt. Ich glaube, er könnte auch 400 Spiele für diesen Club machen.“ Hector hatte von einem möglichen Abschied nach der kommenden Saison gesprochen – das käme einer Zäsur im Verein gleich.

Jannes Horn ersetzt Hector gegen Dortmund

Einen Ausfall des Kapitäns können die Kölner kaum kompensieren. Selbst wenn Jannes Horn ihn gegen Hoffenheim sehr ordentlich vertrat, ein adäquater Ersatz ist der Linksfuß nicht. Horn selbst weiß, dass er an Hector nicht vorbeikommt, so lange der gesund und fit ist. Der frühere Wolfsburger, der in der Hinrunde zudem lange verletzt war, hat sich mit der für ihn unbefriedigenden Situation arrangiert. „Extrem professionell“ geht er damit um. Gegen Dortmund wir er wohl spielen – für Hector. Er sei froh, dass „ich wahrscheinlich wieder auf dem Platz stehen darf“, sagt er, schränkte aber ein. „Aber Jonas fehlt natürlich der ganzen Mannschaft, in der Kabine, aber auch außerhalb. Er ist extrem wichtig. Auf dem Platz sowieso. Er wird uns sehr fehlen.“ Als „überragender Typ“, als „überragender Spieler“.

Mit seiner Einschätzung steht Horn bei Weitem nicht allein da. Im Gegenteil. Kaum einer, der je mit Hector zusammenarbeitete, wird dies bereut haben. Auf den geradlinigen Typen ist eben Verlass. Das hat auch Ex-FC-Coach Markus Gisdol so bewertet. In seiner Kölner Zeit sagte er einmal: „Jonas' Ausfall ist für uns so, als wenn bei Bayern Kimmich und Lewandowski gleichzeitig raus wären.“ Dabei hat Hector eher das Verbindende mit Nationalspieler Kimmich gemein. Meint auch Salih Özcan. „Jonas gibt der Mannschaft Ruhe, er hat die Verbindung zwischen Defensive und Offensive gut im Griff“, sagte der U21-Europameister nach dem 0:1 gegen Hoffenheim. „Klar, dass er uns dann fehlt.“