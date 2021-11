Personalie : Christian Keller wird Sportdirektor des 1. FC Köln

Köln Der 1. FC Köln ist auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor fündig geworden. Christian Keller wird die Position ab April 2022 übernehmen.

Es war bereits spekuliert worden, nun ist es offiziell: Christian Keller wird neuer Sportdirektor beim 1. FC Köln. Der 42-Jährige wird die Position zum 1. April 2022 übernehmen und im Team mit Thomas Kessler, Sportlicher Leiter der Lizenzspielerabteilung, und Lukas Berg, Leiter Administration Lizenzspielerabteilung, zusammenarbeiten. Jörg Jakobs, der interimsmäßig die sportliche Verantwortung für den FC trägt, wird dann wieder in beratende Funktion zurückkehren. „Wir freuen uns, mit Christian Keller einen begehrten Manager für den FC gewonnen zu haben. Seine herausragenden Verdienste in Regensburg lassen sich nicht nur an den sportlichen Ergebnissen ablesen, sondern auch an den Strukturen, die er dort aufgebaut hat“, sagte FC-Präsident Werner Wolf.