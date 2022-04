„Mehr kann man sich nicht wünschen“ : Die FC-Stimmen zum Spiel

Foto: dpa/Marius Becker

Mit dem 3:1-Erfolg über Borussia Mönchengladbach hat der 1. FC Köln auch das zweite Rheinderby der Saison gewonnen und damit die Chance auf Europa gewahrt. Dementsprechend zufrieden fielen die Stimmen zum Spiel aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit dem 3:1-Erfolg über Gladbach hat der 1.FC Köln einen weiteren großen Schritt Richtung Europa gemacht. Das sagen Spieler und Trainer:

Steffen Baumgart: So oft ist uns das nicht passiert, dass wir zwei Derbys so gewinnen, und dann ist es auch mal gut, wenn du als Trainer in die Kurve gehen darfst, weil es genug Situationen gibt, da möchtest du nicht unbedingt hin. Im Moment ist es in Köln schön, in die Kurve zu gehen. Wenn ich dann im Bus sitze, bin ich platt und bin froh, wenn ich Zuhause bin und schlafe relativ schnell ein. Ich genieße gleich die Fahrt und die Kabine mit den Jungs. Im Fußball solltest du das genießen, was du kannst. Heute dürfen wir das, also machen wir das auch. Die zweite Halbzeit war dann nicht mehr so konsequent, auch wenn wir dann noch die Möglichkeiten hatten, in die Tiefe zu gehen. Das haben wir dann nicht mehr so gemacht.

Die erste Halbzeit war dann auch wie sie gelaufen ist, auch mit der Konsequenz vorm Tor, muss man sagen, das war sehr, sehr gut gespielt. In der zweiten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass wir ein bisschen mehr abgesichert haben, was mir nicht so gefallen hat. Wir hätten, so wie in den letzten Minuten, auch noch drei, vier mehr Aktionen haben können. Da haben die Jungs eher im Gedankengang, dass du so eine erste Halbzeit nicht jedes Mal spielst. Vielleicht haben sie auch vor der eigenen Courage Respekt gehabt. Deswegen haben wir nicht jedes Ding nach vorne durchgespielt. Aber am Ende muss man sagen, die Jungs sind mutig, die Jungs sind klar. Wir machen Fehler, die haben wir auch heute gemacht und trotzdem war der ein oder andere dann immer wieder da. Wir haben nicht unverdient gewonnen. Beim Gegentor haben wir erst den Druck vorne nicht hingekriegt und dann war Duda in der falschen Positionierung und dann läufst du auch zu langsam an. Da im Zentrum sollte er eigentlich absichern und dann ist es trotzdem ärgerlich. Wir müssen die Tiefe im Griff haben und trotzdem haben wir in der ein oder anderen Situation gut verteidigt. Ich fand es ein sehr faires Spiel, vor allem bei der Brisanz in dem Spiel. Die Atmosphäre draußen, das ist ja das, was wir uns gewünscht haben. Dass es ein friedliches Derby wird. Mehr kannst du dir gar nicht wünschen.

Unsere Partner









zurück

weiter

Florian Kainz: Hacke ist eigentlich bei unserem Trainer verboten, aber es hat funktioniert. Dass wir über den Flügel kommen, macht unser Spiel über die ganze Saison aus. Wir haben natürlich mit Tony und Seb super Strafraumstürmer. Man sieht ja auch, Tony hat schon so viele Tore gemacht. Das zeichnet uns aus, dass wir da ganz gut durchkombinieren und über die Flügel kommen. Das trainieren wir die ganze Zeit unter der Woche. Wenn dann solche Spielzüge aufgehen, freuen wir uns sehr. Natürlich freue ich mich, dass ich ein Tor gemacht hab, aber wichtig war, dass wir als Mannschaft das Spiel gewinnen. Wir waren die ganze Woche schon heiß drauf. Am Anfang der Woche haben wir sehr lange und intensiv die Analyse vom letzten Spiel gehabt. Das haben wir zwar gewonnen, war aber nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben und dementsprechend haben wir die ganze Woche schon gut trainiert. Wir haben uns alle riesig auf das Spiel gefreut und wollten es unbedingt gewinnen. Wenn so viele Fans auswärts dabei sind, macht das riesen Spaß. Wir haben das lange Zeit nicht mehr gehabt, dass die Stadien voll waren. Ohne Zuschauer war das schon eine andere Atmosphäre. Jetzt sind wir natürlich sehr glücklich, dass unsere Fans auch wieder auswärts vertreten sind. Unsere Heimspiele sind immer der Wahnsinn. Mich freut es natürlich auch sehr für die Fans, dass sie jetzt auch so eine Saison mitmachen können, weil die letzten Jahre dann doch nicht einfach waren. Wir werden angreifen und haben heute den ersten Stich gemacht. Wir haben uns jetzt eine neue Zielsetzung gesetzt und sind motiviert. Wir haben noch sehr interessante Spiele und die werden wir positiv angehen und dann schauen wir, was rauskommt.

Anthony Modeste: Das war einfach geil. Der zweite Derbysieg in einer Saison – ich denke, die ganze Stadt ist zufrieden und wir erst recht. Jetzt können wir das genießen. Wir haben unsere Chancen gehabt und genutzt. Wenn du die Möglichkeiten hast, musst du sie nutzen. Der Trainer hat vor zwei Tagen gesagt, dass wir jetzt dranbleiben und unsere Spiele gewinnen müssen, und dann gucken wir, was am Ende passiert. Ich habe meinen Vertrag bis 2023 und dann mal gucken.