Duell mit Tabellenletztem : FC erkämpft sich Punkt auf Schalke

Ein von Kampf geprägtes Spiel entwickelte sich auf Schalke. Hier duellieren sich der Ex-Kölner Simon Terodde (links) und FC-Profi Jeff Chabot. Foto: dpa/David Inderlied

Gelsenkirchen/Bonn Der 1. FC Köln bleibt mit dem torlosen Remis auf Schalke ohne Niederlage in diesem Jahr. Nur kämpferisch wusste die Baumgart-Elf dabei zu überzeugen.

Im Fußball-Almanach müsste man schon etwas länger wühlen, bis sich ein Eintrag finden lässt, der eine Niederlage des 1. FC Köln auf Schalke dokumentiert. Im Sommer 2011 war es, da haben die Kölner zum bislang letzten Mal ihr königsblaues Wunder erlebt beim Revierclub. Beim 5:1 trug sich etwa der „Hunter“ (Jäger) aus Holland, Klaas-Jan Huntelaar, drei Mal ein in die Torschützenliste oder der spanische Señor und Weltstar Raul Gonzalez Blanco. In der modernen Variante der 04er spielt der ebenfalls in der Liga anerkannte Simon Terodde den Jäger im Sturm, der Ex-Kölner ist vom Rang eines Weltstars (noch) ein ganzes Stückchen entfernt.

Von einem globalen Spitzenteam war der FC in der Schalker Arena dann auch weit entfernt. Nach einem zumindest kämpferisch überzeugenden Vortrag ergatterte die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart beim schmucklosen und gerechten 0:0 einen Punkt, der ihr besser zu Gesicht steht als dem Tabellenletzten. Immerhin kommt der FC in diesem Jahr somit auf fünf Zähler und blieb ohne Niederlage. Den Abstand auf die Gefahrenzone hat er so vergrößert.

Selke feiert Startelf-Debüt und verletzt sich

Baumgart hatte wie angekündigt seine Mannschaft nach dem fordernden 1:1 bei den Bayern auf einigen Positionen verändert. Für Nikola Soldo rückte Abwehrchef Timo Hübers wieder ins Team. Zudem musste Denis Huseinbasic für Dejan Ljubicic weichen, und im Sturm kam Davie Selke anstelle von Steffen Tigges zu seinem Debüt in der Startelf. Doch zunächst war es nicht der Neuzugang, der sich zeigte, sondern die Schalker mit Moritz Jenz, der Torhüter Marvin Schwäbe mit einem Kopfball zu einer prächtigen Parade nötigte (2.). Nach diesem Weckruf übernahmen die Gäste das Kommando, verlegten ihr Spiel in die Hälfte des Gegners.

Die Kölner sahen auf den Flügeln die Schiene zum Ziel. Doch kamen Florian Kainz und Ljubicic mal durch, fehlte die Schärfe in der Gefahrenzone. Ihr vermeintlicher Adressat Selke war zwar im steten Anlaufen ein Musterbeispiel an Einsatz, doch konnte er seiner wahren Bestimmung in der Sturmmitte so nicht gerecht werden, er blieb ohne Torchance. Und zu allem Übel musste der Ex-Herthaner kurz vor der Pause wegen einer Fußverletzung ausgewechselt werden. Für ihn versuchte sich Steffen Tigges als Torjäger.

Hohe Intensität in den Zweikämpfen

Die Präzision fehlte beim FC in den ersten 45 Minuten wie bei einem Pass von Ljubicic ins Ödland. Es mangelte ebenso an Entschlossenheit, als etwa Linton Maina mit dem Abschluss im Schalker Strafraum zu lange wartete (27.). Das Spiel war geprägt von hoher Intensität, die Zweikämpfe giftig. Hier mal ein ausgefahrener Arm, dort ein Schubser zu viel. Kein Team zeigte sich bereit, dem anderen das Feld kampflos zu überlassen.

Dabei war es vor dem Anpfiff noch freundschaftlich zugegangen, als sich Thomas Reis und Baumgart umarmten. Die Trainer-Kollegen gelten seit ihrer gemeinsamen Zeit bei der Fußballlehrer-Ausbildung in Köln als gute Kumpels, die damals sogar beim gemeinsamen Karneval-Feiern Spaß an der Freud‘ hatten. Auf den ganz großen Spaß mussten die Beobachter des Spiels jedoch bis zum Schluss warten. Von Ramba-Zamba-Fußball, von einem Trommelfeuer an Chancen war nichts zu sehen. Die Kölner Mittelfeldraute mit dem erneut starken Stabilisator Ellyes Skhiri verrichtete mit großem Engagement ihr Tageswerk. Ljubicic war die Lust und Laune bei seiner Rückkehr in die Startformation deutlich anzumerken. Doch auch die Schalker zeigten sich Widerstandsfähig. So glich die Partie zunächst einem Abnutzungskampf.

Das war nicht anders zu erwarten, hatte Baumgart der Begegnung zuvor doch einen „Endspielcharakter“ bescheinigt, zumal die Schalker als Tabellenletzter den direkten Wiederabstieg unbedingt vermeiden wollen. Die Vorzeichen sprachen dabei deutlich für die Kölner. Die vergangenen neun Spiele gegen die Knappen blieben sie ohne Niederlage. Die jüngsten vier Duelle haben sie sogar allesamt gewonnen. Und Schalke musste zuletzt ja eine krachende 1:6-Pleite gegen RB Leipzig erleiden. Diesmal allerdings war es ein bis zum Ende von Stabilität geprägtes Spiel.

Köln findet nach dem Wechsel in der Offensive kaum statt