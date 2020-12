Erstes Bundesliga-Tor für Köln : FC-Talent Jan Thielmann wandelt auf „Poldis“ Spuren

Köln. Jan Thielmanns erstes Bundesligator für den 1. FC Köln bestätigt auch die Idee von Trainer Markus Gisdol. Parallelen zwischen dem jungen Talent und FC-Idol Lukas Podolski drängen sich geradezu auf.

Jan Thielmann schrie sich die Freude aus dem Leib, während sein Trainer am Spielfeldrand beide Arme jubelnd in die Höhe reckte. Das macht Markus Gisdol in dieser ausgeprägten Form nicht häufig, aber diese 18. Minute der Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Wolfsburg war eben eine ganz besondere. Thielmann hatte in seinem 20. Bundesligaspiel zum ersten Mal getroffen und stellte eine Parallele auf, die ihm Schlagzeilen bescherte. Beim 1:0 war er auf den Tag so alt wie FC-Idol Lukas Podolski, der am 13. Dezember 2003 bei seinem Premierentreffer zum 1:1 bei Hansa Rostock 18 Jahre, sechs Monate und neun Tage zählte. Thielmann und Podolski sind nach Klaus Kösling und Pierre Littbarski die jüngsten Torschützen in der FC-Historie.