Trainer setzt Unterschrift unter Vertrag Steffen Baumgart verlängert beim 1. FC Köln

Im Mai 2021 hat Steffen Baumgart beim 1. FC Köln unterschrieben. In seiner ersten Saison als Cheftrainer führte er den FC gemeinsam mit seinem Trainerteam auf Platz 7 der Bundesliga und ermöglichte damit die Teilnahme an den Play-Offs für die UEFA Europa Conference League. In dieser Spielzeit sicherten sich die Kölner mit einem Sieg bei Bayer Leverkusen am 31.Spieltag erneut vorzeitig den Klassenerhalt.