Nach dem Pokalsieg : 1. FC Köln: Timo Hübers bewirbt sich für mehr

Köln Mit seinen beiden Toren beim 2:0-Erfolg über Stuttgart avancierte Anthony Modeste erneut zum Matchwinner. Doch vor allem Timo Hübers stach ebenfalls besonders hervor. Ausgerechnet Hübers.

Timo Hübers: Zwischen Hoffnunsträger und Verletzung

Diese Kontroverse bekam der FC auch schnell zu spüren. Hübers setzte sich im starken, internen Duell gegen Jorge Meré durch, Meré stand gegen die Hertha am ersten Spieltag in der Startelf, verletzte sich, fiel mehrere Wochen aus und war dann erst einmal außen vor. Das Duell um den Platz neben Rafael Czichos trugen nun Meré und Luca Kilian aus. Gegen Stuttgart rotierte Hübers nun in die Startelf und bewarb sich für mehr. Hübers gewann im Schnitt mehr als zwei von drei Zweikämpfen, klärte einige Male in höchster Not und zeigt ein starkes Stellungsspiel. Zudem bracht er mehr als 80 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler. Gemeinsam mit Jorge Meré hatte Hübers großen Anteil an der starken Defensivleistung. Mehr als zwei eher harmlose Schüsse von Konstantinos Mavropanos und Daniel Didavi ließ der FC nicht zu und kassierte erstmals in dieser Spielzeit keinen Gegentreffer.