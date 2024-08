Duell in Elversberg Der 1. FC Köln will den ersten Sieg

Einen eigenen Bahnhof gibt es dort nicht, und das Stadion an der Kaiserlinde wird auch gerade erst an die erhöhten Ansprüche eines Zweitligisten angepasst. Derzeit existieren in der Arena an der Kaiserlinde, die 10.000 Zuschauern Platz bietet, lediglich drei Tribünen. Für die Kölner ist das gewiss ein Kontrastprogramm, die zum Auftakt im Duell der Traditionsclubs gegen den Hamburger SV (1:2) vor 50.000 Zuschauern in Müngersdorf ein gefühltes Ambiente der Erstklassigkeit erlebten. „In Elversberg ist das durch die Rahmenbedingungen das erste Mal richtiger Zweitligafußball“, sagte FC-Lizenzbereichs-Leiter Thomas Kessler, „das müssen die Jungs annehmen.“ Die neue Kölner Zweitliga-Realität. Er hoffe, ergänzte der frühere Profi-Torhüter, „dass wir in Elversberg eine Mannschaft sehen, die genau weiß, was auf sie zukommt“.