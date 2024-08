Start der 2. Bundesliga 1. FC Köln erwartet den HSV zum Duell der Traditionsvereine

Darüber, dass HSV-Coach Steffen Baumgart in der vergangenen Saison noch an der FC-Seitenlinie stand, will Struber nicht weiter nachdenken: „Dass er Spuren in Köln hinterlassen hat, weiß man ja. Aber wir wollen die Dinge beeinflussen, die wir in der Hand haben. Und nicht so viel schauen, was der Gegner macht. Und ich bin überzeugt: Wenn wir am Freitag on fire sind, dann wird es schwer für den HSV.“ Aber auch die Gäste machen aus ihren Ambitionen keinen Hehl. „Dass diese Konstellation für den ersten Spieltag etwas Besonderes ist, steht außer Frage“, sagte Baumgart. „Wir wollen aufsteigen. Aber das haben wir auch die Jahre vorher erzählt und nicht hingekriegt. Also geht es darum, vom ersten Spieltag wach zu sein und nicht nur zu erzählen, sondern zu machen.“