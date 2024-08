5:0-Sieg des 1. FC Köln Ljubicic gibt nur auf dem Platz Antworten

Zum Beispiel: Bleibt der Mittelfeldspieler in Köln oder verlässt er den FC noch in diesem Sommer? Nächste Woche Freitag, am 30. August, schließt das Transferfenster. Der Wunsch des Profis nach einem Wechsel ist hinterlegt, sein Vertrag läuft nach der Saison aus, der Verein will den Leistungsträger halten. „Dass Dejan für uns ganz wichtig ist, weiß ich nicht erst seit heute, sondern seit dem ersten Tag, an dem ich hier angefangen habe zu arbeiten“, sagte FC-Trainer Gerhard Struber bei der Pressekonferenz nach dem Sieg. „Es steht außer Frage, wie wichtig Dejan Ljubicic für mich, die Mannschaft und den Verein ist.“