Nur 0:0 gegen Freiburg Abstieg des 1. FC Köln durch das Remis gegen Freiburg fast besiegelt

Allein, die Mannschaft von Trainer Timo Schultz konnte sie nicht nutzen. Das torlose Remis in einem zwar leidenschaftlich geführten, aber erneut zu harmlosen Spiel gegen die Breisgauer ist wohl zu wenig, um dem Abstieg noch entgehen zu können. Zwar ist der Fahrstuhl zum Schafott noch nicht ganz in der Zweiten Liga angekommen, doch praktisch nur ein Sieg hätte die Hoffnung auf den Ligaverbleib am Leben erhalten. Der lediglich eine Punkt könnte für den FC am Sonntag den siebten Bundesliga-Abstieg der Clubhistorie bedeuten. Nur in dem Fall jedoch, wenn Mainz die Partie in Heidenheim gewinnt und das Duell der Konkurrenten Union Berlin und Bochum remis endet.