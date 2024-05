Bittere 1:4-Pleite in Heidenheim: Abstieg des 1. FC Köln in die 2. Liga ist perfekt

Wunder zu besingen, die es immer wieder gibt, geht einem leicht über die Lippen. Ganz anders sieht es dagegen aus, solche selbst zu erschaffen. Und wie hatten sie rund um den 1. FC Köln dieses utopische Ereignis herbeigesehnt! Auch und gerade der Trainer, der sich wohl erinnert hatte an den letzten Spieltag der Saison 2020/21, als sich der FC in letzter Sekunde in die Relegation rettete (und diese schließlich überstand). „Am letzten Spieltag passieren die wundersamsten Sachen”, sagte Timo Schultz vor dem Letzte-Chance-Spiel beim 1. FC Heidenheim und riet zur Geduld – bei seinen Spielern, aber auch bei den Fans. „Nicht unbedingt in Spielminute acht oder zwölf, sondern häufig sehr spät im Spiel.“