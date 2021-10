Vor Pokalspiel : Abwehrchef des 1. FC Köln fällt gegen Stuttgart aus

Köln Rafael Czichos wird dem 1. FC Köln im Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart nicht zur Verfügung stehen. Der Abwehrchef fällt wegen eines Magen-Darm-Infekts aus.

In Sachen Innenverteidigung hat FC-Trainer Steffen Baumgart die Qual der Wahl. Der 49-Jährige rotiert dementsprechend auch fleißig. Luca Kilian, Jorge Meré und Timo Hübers erhielten in der aktuellen Saison alle ihre Spielzeit neben Abwehrchef Rafael Czichos. Ausgerechnet der fällt aber am Mittwoch krankheitsbedingt aus. „Rafael Czichos hat sich heute krank gemeldet“, erklärte FC-Trainer Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart. „Wir haben ihn daher aus dem Kader gestrichen und er wird uns somit morgen nicht zur Verfügung stehen“, so der 49-Jährige. „Dadurch rückt Tim Lemperle zurück in den Kader.“

Czichos leide unter einem Magen-Darm-Infekt, erklärte der Trainer. Ob Czichos am Samstag im Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund wieder mit von der Partie ist, steht noch nicht fest. Der Innenverteidiger stand in dieser Spielzeit in jedem Pflichtspiel in der Startelf und überzeugte vor allem in den ersten Partien mit konstant guten Leistungen. Neben Czichos fallen auch Niklas Hauptmann und Ellyes Skhiri für die Begegnung am Mittwochabend aus. Der Trainer kündigte einige Rotationen an, Marvin Schwäbe ist im Tor gesetzt.