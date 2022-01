Transfer offiziell bestätigt : Abwehrchef Rafael Czichos verlässt den 1. FC Köln

Köln Der 1. FC Köln muss künftig ohne seinen Abwehrchef auskommen. Rafael Czichos verlässt den FC und wechselt zum Ex-Schweinsteiger-Club Chicago Fire.

Dass es vor allem im Defensivverbund durchaus wechselwillige Profis beim 1. FC Köln gibt, war bekannt. Noah Katterbach, der es auf 15 Minuten Einsatzzeit bringt oder Sava Cestic, der in dieser Spielzeit noch gar keine Profiluft schnuppern durfte sind zwei Beispiele. Auch Jorge Meré wurde immer wieder als potenzieller Abgang genannt. Doch während die drei Akteure am Sonntag zum Trainingsauftakt die erste Einheit absolvierten, fehlte ein anderer. Innenverteidiger Rafael Czichos verlässt den 1. FC Köln. „Der Abschied aus Köln fällt mir nach dreieinhalb emotionalen Jahren nicht leicht“, sagt Czichos. „Als jetzt das Angebot aus den USA kam, habe ich gemeinsam mit meiner Familie entschieden, mir meinen Traum zu erfüllen und für die nächsten dreieinhalb Jahre in die USA zu wechseln.“

Czichos kam 2018 von Holstein Kiel nach Köln, ist in dieser Spielzeit zum Abwehrchef der Mannschaft avanciert, nachdem im Sommer Sebastiaan Bornauw die Geißböcke bereits verlassen hat. Czichos spielte die Hinrunde auf konstant hohem Niveau, abgesehen von dem ein oder anderen Fehlpass. „Das ist ja auch eine persönliche Geschichte. Rafa hat jetzt dreieinhalb Jahre gute Leistung im Club gebracht. Er hat sich jetzt aus persönlichen Gründen entschieden einen anderen Weg zu gehen“; sagte FC-Trainer Steffen Baumgart zum Trainingsauftakt. „Den gehen wir natürlich mit.“

Bereits im Trainingslager im vergangenen Sommer hatte Czichos dem GA in einem Interview gesagt, dass er sich durchaus einen Wechsel ins Ausland vorstellen könnte, vielleicht zum Karrierende in die USA. Das ist nun der Fall. Czichos wechselt in die US-amerikianische MLS zu Chicago Fire. Der EX-Club von Bastian Schweinsteiger soll schon vor Weihnachten sein Interesse an dem Kölner Innenverteidiger gezeigt haben. Interims-Sportchef Jörg Jakobs und Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspieler, hatten immer wieder betont, wechselfreudigen Spielern keine Steine in den Weg legen zu wollen. Das ist nun der Fall. Offenbar auch, um noch eine Ablösesumme einzustreichen. Czichos hat noch Vertrag bis Sommer, hätte dann ablösefrei wechseln können. Dem Vernehmen nach streicht der FC einen sechsstelligen Betrag für den 31-Jährigen ein.