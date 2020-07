Interview mit Alexander Wehrle : „Die größte Herausforderung der Clubgeschichte für den 1. FC Köln“

Zur Person

Alexander Wehrle ist seit Januar 2013 Geschäftsführer des 1. FC Köln und beim FC für die Finanzen zuständig. Der 45-Jährige wurde in Bietigheim-Bissingen in der Nähe von Stuttgart geboren und absolvierte einen Studiengang zum Diplom-Verwaltungswissenschaftler und machte seinen Master of Public Policy and Management in Konstanz und Limerick. Unter anderem war Alexander Wehrle als Referent des Vorstands beim VfB Stuttgart (2003 bis 2013) tätig.

Seit vergangenem August gehört er zudem dem Präsidium der Deutschen Fußball Liga an. bsb