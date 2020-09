Vor dem Heimspiel gegen Hoffenheim : Alle Infos zum Spiel des 1. FC Köln

Kölns Jonas Hector (l) gegen Unions Grischa Prömel. (Archivfoto) Foto: dpa/Federico Gambarini

Bonn Mit dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim startet der 1. FC Köln am Samstag in die neue Bundesliga-Saison. Eine Saison mit vielen Fragezeichen. Wir haben alle Infos zum Spiel.

Drei Monate nach dem letzten Ligaspiel der vergangenen Saison startet der 1. FC Köln in die neue Bundesliga-Spielzeit. Eine Saison, hinter der aufgrund der Corona-Pandemie noch viele Fragezeichen stehen. Wir haben die wichtigsten Informationen zusammengetragen.

1. FC Köln: Auftakt gegen Hoffenheim

Die Pflichtaufgabe im DFB-Pokal hat der FC in der vergangenen Woche nach anfänglichen Schwierigkeiten doch souverän gemeistert. 6:0 setzte sich Köln gegen den Regionalligisten VSG Altglienicke durch. Am Samstag wartet mit der TSG Hoffenheim ein ganz anderes Kaliber auf die Kölner. „Wir erwarten mit Hoffenheim einen Top-Gegner. Sie haben einen tollen Kader, gut investiert. Sie haben einen neuen Trainer, um die alte Spielphilosophie wieder aufleben zu lassen“, sagt Trainer Markus Gisdol, der als Coach von 2009 bis 2011 und von 2013 bis 2015 in Hoffenheim engagiert war. „Es ist nichts mehr Besonderes, gegen Hoffenheim zu spielen, auch wenn ich insgesamt vier Jahre dort war. Ich kenne nur noch wenige Spieler“, sagt Gisdol.

1. FC Köln: Wo und wann findet die Begegnung statt?

Das Spiel wird am Samstag, 19. September, um 15.30 Uhr im RheinEnergie-Stadion ausgetragen. Es ist das erste Heimspiel der aktuellen Saison.

Sind Zuschauer im RheinEnergie-Stadion erlaubt?

Ja! Schon in der Vorwoche waren 300 Zuschauer zum Pokalspiel gegen Altglienicke im Stadion zugelassen. Am Dienstag wurde das aktuelle Reglement für die Bundesligisten überarbeitet. Nach der Entscheidung von Bund und Ländern zum Bundesliga-Start eine 20-prozentige Auslastung der Fußball-Stadien zuzulassen, kann sich der 1. FC Köln auf 9200 Zuschauer im Rheinenergiestadion freuen. Die Fans werden nach einem strengen, mit dem Gesundheitsamt Köln erarbeiteten und abgestimmten Sicherheits- und Hygienekonzept auf ihre Plätze gelangen. 6500 der insgesamt 25.500 FC-Dauerkartenbesitzer aus dem Public- und Business-Bereich haben bei einer Abfrage des Clubs im Vorfeld der Saison komplett auf eine Erstattung verzichtet. Aufgrund der Kurzfristigkeit stellt der FC die übrig gebliebenen Tickets nach dem Prinzip „wer zuerst kommt“ in den Online-Shop. Wer sich so eine Karte sichert, fällt aber auch aus der Verlosung für das zweite Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach.

1. FC Köln gegen Hoffenheim: Wo wird das FC-Spiel übertragen?

Der Münchner Pay-TV-Sender Sky überträgt alle Partien der Bundesliga, die um 15.30 Uhr oder 18 Uhr beginnen, live. Fünf Begegnungen werden um 13 Uhr angepfiffen. Diese Spiele überträgt DAZN genauso wie die Freitagabend-Partien. Die Auftaktbegegnung zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 überträgt auch das ZDF, das sich auch zwei weitere Abendübetragungen zugesichert hat. Wie gewohnt gibt es diverse Zusammenfassungen, unter anderem in der Sportschau der ARD oder dem aktuellen Sportstudio des ZDF.

Sind die Kölner für das Spiel gegen Hoffenheim gewappnet?

Eine große Hürde war die VSG Altglienicke im DFB-Pokal nicht gerade. Souverän gewann der FC 6:0. Die Partie gibt allerdings wenig Aufschluss über die aktuelle Verfassung. Immerhin spielt Altglienicke in der vierten Liga. Hoffenheim ist ein anderes Kaliber. Zwar tat sich die TSG überraschend schwer im Pokal gegen den Chemnitzer FC, doch die Vorbereitung unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß lief hervorragend. Vor allem das Sturmduo Andrej Kramaric und Ishak Belfodil zeigte sich in beeindruckender Frühform. Die einzige Niederlage kassierte Hoffenheim gegen Nürnberg. Die TSG schloss die vergangene Saison als Tabellensechster ab. Zudem müssen die Kölner die Abgänge der beiden Leistungsträger Jhon Cordoba und Mark Uth kompensieren. Keine leichte Aufgabe. Die beiden Transfers Sebastian Andersson und Ondrej Duda sollen die Lücken stopfen. Allerdings noch nicht jetzt. Bei beiden ist eher mit einem Kurzeinsatz zu rechnen. „Sie kriegen die Zeit sich einzugewöhnen. Sie können nichts dafür, dass die Bundesliga losgeht. Es kann sein, dass beide kurzfristig zum Einsatz kommen, aber ich werde das in Ruhe beobachten“, so Gisdol.

Head-to-Head zwischen Köln und Hoffenheim

Bislang trafen Köln und Hoffenheim 23 Mal in Pflichtspielen aufeinander. Die Bilanz ist nahezu ausgeglichen. Acht Partien gewann der FC, neun die TSG, sechs Mal spielten die Teams remis. Allerdings liegt der letzte FC-Sieg über Hoffenheim bereits vier Jahre zurück. Damals setzten sich die Kölner nach Verlängerung im DFB-Pokal gegen Hoffenheim durch. Die vergangenen vier Liga-Partien gingen allesamt an die TSG.

Was muss man sonst noch wissen?