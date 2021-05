1. FC Köln trifft auf den SC Freiburg : Alles, nur keine graue Maus

Köln Am Sonntag spielt der 1. FC Köln gegen den SC Freiburg. Auf die leichte Schulter sollte der FC die Streich-Elf nicht nehmen.

In der Wahrnehmung vieler Kölner ist der FC noch immer der starke Traditionsverein, der ab und an den bitteren Gang in die zweite Liga antreten muss, nicht mehr als ein Ausrutscher in der Wahrnehmung jener Fans. Und Freiburg? Das Team aus dem Breisgau wird eher als die graue Maus der Liga abgetan, ein Sieg wie beim 4:0-Erfolg im vergangenen Jahr sollte doch möglich sein. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der SC Freiburg seit seinem Wiederaufstieg 2016 ein fester Bestandteil der Bundesliga ist. Der SC stieg in den beiden vergangenen Jahrzehnten drei Mal ab, Köln in den letzten 23 Jahren sechs Mal. Freiburg spielte in demselben Zeitraum drei Mal europäisch, Köln erreichte 2017 nach 25 Jahren erstmals wieder den Europa-Pokal. Auch die direkte Bilanz der vergangenen zehn Spielzeiten spricht mit vier Kölner Siegen und neun Niederlagen für den aktuellen Tabellenneunten.