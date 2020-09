Vor dem Pokalspiel : Alles über das Spiel des 1. FC Köln

Foto: dpa/Martin Meissner

Bonn Mit dem Pokalspiel gegen den Berliner Regionalligisten Altglienicke startet der 1. FC Köln am Samstag in die neue Saison. Eine Saison mit vielen Fragezeichen. Wir haben alle Infos, die man zu dem Spiel haben muss.

Genau elf Wochen nach dem letzten Pflichtspiel der vergangenen Saison startet der 1. FC Köln in die neue Spielzeit. Eine Saison, hinter der aufgrund der Corona-Pandemie noch viele Fragezeichen stehen. Bevor es in der nächsten Woche in der Bundesliga weitergeht, steht nun die erste Runde des DFB-Pokals auf dem Programm. Wir haben die wichtigsten Informationen zusammengetragen.

Wer ist der Gegner?



In der ersten Runde des DFB-Pokals wurde dem FC die VSG Altglienicke zugelost, beziehungsweise der Sieger des Berliner Landespokals. Denn zur Auslosung stand der Gewinner nicht fest. Der Regionalligist Altglienicke setzte sich im Endspiel gegen den Ligakonkurrenten und Titelverteidiger Viktoria Berlin durch. Erstaunlich: Altglienicke gewann mit 6:0 souverän. Zwar trifft der FC auf einen Regionalligisten, die Kölner sollten allerdings gewarnt sein. Als die vergangene Spielzeit abgebrochen wurde, befand sich die VSG punktgleich mit Lok Leipzig an der Tabellenspitze, aufgrund der Quotientenregelung nahm Leipzig als Meister an der Aufstiegsrunde teil. „Wir konnten schon ein paar Wettkampfspiele vom Gegner sehen, sie sind ein Aufstiegskandidat“, warnte FC-Coach Markus Gisdol daher. Ohnehin sollten die Kölner nicht zu überheblich in die Partie gehen. In der vergangenen Spielzeit kam das Aus bereits in der zweiten Runde. Der Gegner damals: Der von Dirk Lottner trainierte Regionalligist 1. FC Saarbrücken. Zudem befindet sich die VSG bereits im Ligarhythmus. Fünf Spiele hat Altglienicke schon absolviert.

Wo findet das Pokalspiel der Kölner statt?

Das Spiel wird am Samstag um 15.30 Uhr im Kölner Stadion ausgetragen. Natürlich hat der Amateurverein aus Berlin zunächst regelgerecht das Heimrecht erhalten. Allerdings hat der Regionalligist auf den Heimvorteil verzichtet, da das Hygiene- und Infektionsschutzkonzept, das Voraussetzung für die Austragung des Spiels ist, in der Kürze der Zeit für die VSG nicht umzusetzen war. „Zudem hätten wir das Sicherheits-Personal aufstocken müssen, um die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln kontrollieren zu können“, sagte VSG-Geschäftsführer Marco Schröder. „Unsere Mannschaft spürt dieses Pokal-Fieber schon, weil sie heiß auf das Spiel ist. In Teilen des Vereinsumfeldes ist dagegen eine gewisse Enttäuschung darüber zu vernehmen, dass die Partie nicht in Berlin stattfinden kann.“

Sind Zuschauer im RheinEnergie-Stadion erlaubt?

Ja! Erstmals seit dem Liga-Spiel gegen den FC Schalke 04 Ende Februar sind wieder Zuschauer im WM-Stadion zugelassen. Allerdings nur 300, so will es die Schutzverordnung des Landes NRW. „Wir müssen ein gewisses Kontingent an den DFB und an unsere Gäste von Altglienicke abgeben. Die restlichen 250 Tickets werden alle unter unseren Dauerkarteninhabern verlost, die auf eine Kompensation verzichtet haben“, sagt Wehrle. Diese sollen laut Verein bereits am Mittwoch informiert worden sein. Mit einer Verkehrsbeeinträchtigung ist daher nicht zu rechnen. In anderen Stadien sind deutlich mehr Zuschauer erlaubt. Beispielsweise dürfen die Begegnung Dynamo Dresden gegen den Hamburger SV rund 10000 Fans besuchen.

Wo wird das FC-Spiel übertragen?

Der Münchner Pay-TV-Sender Sky überträgt alle Partien des DFB-Pokals live. ARD und Sport 1 konnten sich ebenfalls Rechte sichern und übertragen pro Runde ausgewählte Spiele live. Die Partie des 1. FC Köln ist nicht dabei. Die Sportschau überträgt am kommenden Montag die Begegnung des MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund. Auch Sport 1 zeigt eine Partie der ersten Runde live. Die Begegnung zwischen dem 1. FC Düren und Bayern München wird allerdings aufgrund des Champions-League-Turnier erst Mitte Oktober ausgetragen. Wie gewohnt bietet die ARD in der Sportschau aber Zusammenfassungen der Begegnungen an.

Sind die Kölner für das Spiel gewappnet?

Die Vorbereitung in Sachen Kaderplanung lief für den 1. FC Köln alles andere als optimal. Zunächst erhielten die Geißböcke eine deutliche Absage aus Schalke in Bezug auf Mark Uth. Der Angreifer wird vorerst für die Königsblauen auflaufen. Der eigentlich schon sicher geglaubte Transfer von Streli Mamba platzte auf der Zielgeraden. Der Paderborner Angreifer bestand den Medizincheck nicht. Zuletzt verzögerte sich die Verpflichtung von Dimitrios Limnios. Der Flügelspieler wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Über einen Abgang des Kölner Erfolgsgaranten John Cordoba wird spekuliert. Zudem gab es im Umfeld des FC im Sommer einige Störgeräusche. Unter anderem sorgte die Entlassung des Mediendirektors Tobias Kaufmann für Irritationen. Dennoch: Der Regionalligist sollte keine zu große Hürde für den FC sein.

Wie lief die sportliche Vorbereitung?