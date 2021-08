Transfers beim FC : Andersson-Deal beim 1. FC Köln offenbar geplatzt

Update Köln Kurz vor Ende des Transferfensters deutete beim 1. FC Köln doch noch viel auf einen Wechselhin. Die mögliche Leihe von Sebastian Andersson in die Türkei ist offenbar geplatzt.

Beim 1. FC Köln deutete zuletzt nicht mehr viel auf Bewegungen auf dem Transfermarkt hin. Einzig über Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri wurde heftig spekuliert. Die noch vor Wochen erkannten Baustellen im Sturm und in der Defensive sollten intern gestopft werden. Das Vertrauen in Anthony Modeste und Sebastian Andersson sowie Jonas Hector auf der linken Verteidigerposition schienen auszureichen. Umso erstaunlicher, dass Sebastian Andersson offenbar kurz vor dem Absprung stand. Der Schwede habe sich laut übereinstimmenden Medienmeldungen am Sonntag und Montag bereits in der Türkei aufgehalten.