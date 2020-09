Kader des 1. FC Köln : Andersson und Duda zum Medizincheck beim 1. FC Köln

Köln Der Kader des 1. FC Köln nimmt wenige Tage vor dem Ligastart Konturen an. Sebastian Andersson soll heute zum Medizincheck nach Köln kommen, Ondrej Duda offenbar morgen.

Im Pokalspiel gegen Altglienicke offenbarte der FC am vergangenen Samstag noch einige Schwächen, vor allem in der Offensive. Die will FC-Sportdirektor Horst Heldt möglichst bald ausbessern. Die Zeit rennt. Denn schon am Samstag startet der 1. FC Köln mit dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim in die Bundesliga. Wenige Tage vor dem Ligastart nimmt der neue Kader des FC offenbar endlich Konturen an. So hat der Verein nach Informationen des GA bereits eine Einigung mit Sebastian Andersson und Union Berlin erzielt. Der Schwede soll heute noch zum Medizincheck am Geißbockheim eintreffen. Damit dürfte eine Lücke in der Offensive geschlossen werden.