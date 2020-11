Hiobsbotschaft vor BVB-Spiel : Andersson und Meré fallen beim FC verletzt aus

Köln. Ausgerechnet vor dem schweren Spiel gegen Borussia Dortmund plagen den FC Verletzungssorgen. Sebastian Andersson und Jorge Meré stehen dem FC nicht zur Verfügung.

Einfacher wird die Situation für den 1. FC Köln nicht. Nach zuletzt 19 Spielen in Folge ohne Sieg und dem Abrutschen auf den vorletzten Tabellenplatzt sind die Geißböcke am Samstag (Sky/ 15.30 Uhr) im Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga beim Zweiten Borussia Dortmund klar in der Außenseiterrolle.