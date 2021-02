Nach Vorfall am Geißbockheim : Ankläger kritisiert FC-Ultras wegen Pyrotechnik

FC-Profi Dominick Drexler geriet nach seiner „Spacken-Äußerung“ in die Kritik. Foto: Bopp Eduard

Köln Nach den Vorfällen am Geißbockheim am vergangenen Freitagabend prüft die Kölner Staatsanwaltschaft ihr Vorgehen in dem Fall.

In der Diskussion um das Abbrennen von Pyrotechnik am Freitagabend am Geißbockheim des 1. FC Köln und das „Spacken-Zitat“ von FC-Profi Dominick Drexler, prüft die Kölner Staatsanwaltschaft ihr Vorgehen in dem Fall. „Wir sehen eindeutig einen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz und Verstöße gegen die Corona-Schutzmaßnahmen“, sagte Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn auf Anfrage dieser Zeitung. Die Diskussion in dem Fall laufe in eine falsche Richtung. „Ultras müssen sich an Recht und Gesetz halten und dies ist nicht geschehen“, ergänzte der Ankläger. Es sei verboten, Pyrotechnik abzubrennen.

Willuhn, der bei der Kölner Staatsanwaltschaft für die Aufarbeitung von Fußball-Kriminalität zuständig ist, sagt: „Ich kann nicht nachvollziehen, dass Herr Drexler zum Sündenbock gemacht wird und noch eine Geldstrafe vom Verein bekommt.“ Das „Spacken-Zitat“ sei unglücklich, aber dass der Spieler nun wegen dieser Äußerungen intern Ärger mit den FC-Verantwortlichen bekomme, sei „schwer nachzuvollziehen“. Die Ultras hätten Ordnungswidrigkeiten begangen und dies nicht zum ersten Mal.