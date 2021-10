2:0-Erfolg im Pokal : Anthony Modeste schießt den 1. FC Köln ins Achtelfinale

Stuttgart Der 1. FC Köln steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Beim VfB Stuttgart setzte sich der FC am Mittwochabend mit 2:0 durch. Beide Treffer erzielte der zuvor eingewechselte Anthony Modeste.

Auf Anthony Modeste ist aus Kölner Sicht weiterhin Verlass. Der Angreifer des 1. FC Köln erzielte am Mittwochabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals einen Doppelpack beim VfB Stuttgart und ebnete dem 1. FC Köln damit den Weg ins Achtelfinale. Modeste war erst Sekudnen vor seinem ersten Treffer (72.) eingewechselt worden. Fünf Minuten später erhöhte der Goalgetter auf den 2:0-Endstand. „Es ist ein schöner Abend für uns alle“, sagte Modeste. „Wir haben die nächste Runde erreicht.“

FC-Trainer Steffen Baumgart hatte die große Rotation versprochen und sein Versprechen gehalten. Auf acht Positionen änderte der Kölner Coach sein Team im Vergleich zum Nachbarschaftsduell gegen Leverkusen. Einzig Jonas Hector, Dejan Ljubicic und Salih Özcan standen erneut in der Startelf. Die Kölner Rochade machte sich in den ersten Minuten deutlich bemerkbar. Der FC wirkte zunächst verunsichert, bei weitem nicht so angriffslustig, wie von Baumgart gewünscht und gefordert, es fehlten die Automatismen. Mehr als eine ungenaue Flanke von Jan Thielmann hatte der FC in der Anfangsphase nicht zu verbuchen. Auf der anderen Seite sorgte immer wieder der Ex-Kölner und ehemalige Baumgart-Zögling Chris Führich für Wirbel. Wirklich gefährlich war der VfB aber auch nicht. Auch, weil die Kölner Defensive gut sortiert war.