Rückkehr : Anthony Modeste sieht seine Zukunft beim 1. FC Köln

Köln Nach einer weiteren durchwachsenen Saison kehrt Anthony Modeste zum FC zurück. Bei den Geißböcken will sich der Angreifer noch einmal durchbeißen.

Doch die folgenden Jahre waren für den Angreifer alles andere als einfach. Sein Vertrag mit Tianjin Quanjian war lange strittig und so gab Modeste sein Comeback erst im Februar 2019 in der zweiten Liga. In zehn Saisonspielen erzielte er immerhin sechs Treffer. In der folgenden Spielzeit war Modeste noch vier Mal erfolgreich, in der vergangenen Saison wurde der Stürmer vom damaligen Trainer Markus Gisdol so gut wie nicht mehr berücksichtigt. Auch, weil er seiner Form deutlich hinterhing. „Ich bin nicht perfekt und kenne meine Grenzen und meine Stärken“, sagte Modeste nun in einem Interview mit der „Bild“. „Ich weiß auch, dass der Trainer vor Ort eine essientielle Rolle auf mein Spiel in der Saison haben wird. Ich war bei ihm und wir haben uns ausgesprochen.“