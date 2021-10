Bundesligaspiel am Freitag : Anthony Modeste trifft mit Köln auf den FC-Angstgegner Hoffenheim

Köln Bei der 0:3-Pleite gegen Hoffenheim im Januar war FC-Stürmer Anthony Modeste die tragische Figur der Partie – an diesem Freitag soll alles anders werden.

Nach einer guten Stunde brachte der damalige FC-Trainer Markus Gisdol den Stürmer in die Partie. Doch bevor dieser offensiv gefährlich werden konnte, holte der Angreifer Christoph Baumgartner von den Beinen – es folgte ein Elfmeter. Als wäre das alles nicht schon genug gewesen, verschoss der bedauernswerte Modeste nur drei Minuten später einen von Stefan Posch an Marius Wolf verschuldeten Strafstoß. Eine Woche nach dieser Partie wurde der 33-Jährige zur AS St. Etienne ausgeliehen.

In der Saison 2020/21 erzielte Anthony Modeste nur ein Tor

Lediglich ein Tor schoss der Stürmer in der Saison 2020/21 für den 1. FC Köln – im Pokal gegen den Drittligisten VfL Osnabrück. Von der fünf Jahre zuvor noch gefürchteten Sturmspitze der Kölner war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr viel übrig. Modeste konnte nach seiner Rückkehr aus China nicht mehr an alte Zeiten anknüpfen. In der französischen Ligue 1 sollte er zu alter Stärke zurückfinden. Am Ende war seine Zeit in der ostfranzösischen Großstadt jedoch ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt und für Modeste ging es an dem Punkt weiter, an dem er in Köln aufgehört hatte.