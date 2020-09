Mehrere Spieler vor Comeback : Anthony Modeste zurück im Training des 1. FC Köln

Köln Erstmals nach der Sommerpause hat Anthony Modeste wieder am Mannschaftstrainig des 1. FC Köln teilgenommen. Auch Benno Schmitz war wieder dabei.

Auf dem Trainingsplatz am Geißbockheim gab es am Mittwoch erfreuliche Nachrichten für den 1. FC Köln. Anthony Modeste hat erstmals nach der Sommerpause ein komplettes Mannschaftstraining absolvieren können. Der 32-Jährige war aufgrund von rätselhaften Knieproblemen häufiger bei Untersuchungen als mit dem Fußball beschäftigt. In dieser Woche war der Franzose beschwerdefrei. Der Torjäger wird nun schrittweise weiter aufgebaut, um seinen Rückstand aufzuholen und wieder spielfähig zu werden.