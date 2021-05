Kölner Heimspiel : Auf diese Taktik sollte sich der FC gegen Freiburg einstellen

Köln Das 0:5 aus dem Hinspiel wird den Kölner Spielern vor dem Duell gegen den SC Freiburg noch in den Köpfen stecken. Dabei ist die taktische Ausrichtung der Freiburger keine Überraschung.

Auch am Sonntag wird der SC auf diese taktische Marschroute setzen. Bei Ballgewinn erfolgt meistens ein Pass in die Schnittstelle auf die Außen, die dann in der Regel Ermedin Demirovic im Zentrum mit Bällen versorgen. Grifo ist einer der Taktgeber, der das schnelle Umschaltspiel des SC einleitet. Zuletzt litt Freiburg maßgeblich unter der Abwesenheit des italienischen Nationalspielers. Nach einer guten Spielzeit musste der Freiburger aufgrund einer Corona-Infektion drei Wochen pausieren. Gegen Hertha spielte er zumindest wieder 45 Minuten, konnte die Niederlage aber nicht abwenden. In Köln wird er möglicherweise aber wieder in der Startelf stehen. Auch aufgrund seiner Torgefahr. Der Italiener hat in dieser Spielzeit bereits acht Treffer erzielt.