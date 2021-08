Gastspiel mit Jürgen Kohler : „Auf junge Spieler sollte der 1. FC Köln setzen“

Meinung Köln In unserem GA-stspiel werfen Prominente einen Blick auf das kommende Bundesliga-Spiel des 1. FC Köln. In der ersten Folge analysiert der Welt- und Europameister Jürgen Kohler den FC.

Zumal ich davon ausgehe, dass wir in Jena nicht die erste Elf des FC gesehen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass Jonas Hector auf die linke Verteidigerposition rückt. Ich persönlich sehe auch Jorge Meré eher in der Startelf als Timo Hübers. Man muss dem Jungen mal das Vertrauen schenken. Hübers hat mich in Hannover nie überzeugt. Er ist sicherlich kein schlechter Spieler, bringt mehr Physis mit als Meré, aber ich sehe den Spanier in dem internen Duell vorn. Meiner Meinung nach ist Salih Özcan auch kein klassischer Sechser. Salih ist unheimlich kreativ und sollte deutlich offensiver spielen.