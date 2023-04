1. FC Köln in Augsburg Auf der Suche nach einem Torjäger

Dieter Müller, Hannes Löhr, Klaus Allofs, Toni Polster, Lukas Podolski, Milivoje Novakovic oder zuletzt Anthony Modeste. Wer in die Vergangenheit des 1. FC Köln blickt, findet einige prominente Stürmer, die für den Club aus der Domstadt jede Menge Tore geschossen haben. Einen Angreifer solchen Kalibers könnte der FC in der derzeitigen Situation gut gebrauchen. Nur vier Treffer haben die Geißböcke in der Rückrunde bislang erzielt, so wenige wie kein anderes Team in der Fußball-Bundesliga.