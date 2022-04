„Trotzdem bleibt er für mich ein Holzfuß“ : Ausgerechnet FC-Spieler Luca Kilian avanciert zum Matchwinner

Köln Beim FSV Mainz spielte Luca Kilian in der vergangenen Saison keine Rolle mehr. FSV-Trainer Bo Svensson gab dem Innenverteidiger keine Chance. Ausgerechnet gegen Mainz avancierte der 22-Jährige zum Matchwinner.

Mit seinen 30,34 km/h gehörte Luca Kilian am Samstagnachmittag wahrlich nicht zu den schnellsten Sprintern im Duell gegen den FSV Mainz. In der 82. Minute setzte der Innenverteidiger des 1. FC Köln aber erneut zu einem beherzten Lauf in Höchstgeschwindigkeit an. Wenn man so will „off the record“, fernab der Statistik. Kilian rannte mit geballten Fäusten Richtung Außenlinie, streckte die Arme in die Höhe und ließ sich von den 49 800 Fans im Kölner Stadion für sein Tor feiern. „ Ich wusste gar nicht mehr, wo unsere Kurve überhaupt ist und bin zur falschen Eckfahne gelaufen. Die Jungs laufen immer zu der anderen“, sagte Kilian. Der 22-Jährige hatte nach einer Ecke dafür aber genau richtig gestanden. Richtig, da FSV-Keeper Robin Zentner einen Kopfball von Salih Özcan vor Kilians Füße fallen ließ. Kilian ließ sich dagegen nicht zwei Mal bitten und schob im Stile eines Abstaubers ein. 3:2, Spiel gedreht.