1. FC Köln trifft auf VfB Stuttgart : Baumgart hofft auf nächste Punkteaufbesserung

Köln Der 1. FC Köln will mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart in die Winterpause gehen. Trainer Steffen Baumgart ist mit der Hinserie sehr zufrieden.

Vor der kurzen Weihnachtspause muss Steffen Baumgart mit seiner Mannschaft zwar noch das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart absolvieren, zu einem besinnlichen Resümee war der Kölner Cheftrainer am Freitag aber trotzdem schon problemlos in der Lage. Seit einem halben Jahr feilt der gebürtige Rostocker mit klaren Vorstellungen am Geißbock-Ensemble, führte den Beinahe-Absteiger vom Mai in dieser Zeit in vergleichsweise ruhige Tabellenregionen – und erklärte deshalb nun auch: „Wer mich hier sieht, sieht mich oft lachen. Ich bin mit der kompletten Situation wirklich zufrieden – und hoffe, dass es lange so bleibt.“