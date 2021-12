Mark Uth kommt, trifft und wird wieder ausgewechselt : Geglückte Rochade

Er kam, traf und ging wieder: Der eingewechselte Mark Uth wurde trotz seines Treffers in Wolfsburg wieder ausgewechselt. Foto: dpa/Swen Pförtner

Köln Beim Sieg in Wolfsburg hat der 1. FC Köln erneut seine Comeback-Qualitäten offenbart. Anthony Modeste trifft doppelt und kann sich einen Seitenhieb auf VfL-Manager Jörg Schmadtke nicht verkneifen.

Kein Mensch weiß, ob sich Mark Uth schon einmal beschäftigt hat mit Wirken und Vorstellungen der Stoiker. Vielleicht wäre eine Beschäftigung mit dem Thema jedoch ganz ratsam vor dem Hintergrund der jüngeren Ereignisse. „Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen.“ Das sagte einmal einer der führenden Vertreter der Stoiker, der Schriftsteller Lucius Annaeus Seneca. Dass der römische Philosoph ein kluger Kopf war, darf man annehmen. Doch im Falle des Fußballers Uth verhält es sich dann doch ein wenig abweichend. Der Profi des 1. FC Köln hatte jüngst wenig Zeit, die aber nutzte er vorzüglich.

In der 71. Minute betrat der Offensivspieler also das Spielfeld der Wolfsburger Arena. Keine 75 Sekunden später traf er zum 2:2, keine 25 Minuten später war seine Zeit dann schon wieder abgelaufen. Steffen Baumgart zeigte sich unbarmherzig, wechselte den soeben Eingewechselten alsbald wieder aus. Ein Vorgehen, das nicht sonderlich häufig vorkommt im Sport und gemeinhin als erzieherische Maßnahme verstanden wird. Von einer „Höchststrafe“ wird in einem solchen Fall gerne gesprochen. Das Baumgart’sche Wechselmanöver ließ dann auch einen leicht irritierten Uth zurück, der nachweislich einen guten Arbeitsnachweis erbracht hatte. Granteln oder gar garstig werden wollte er aber nicht.

Wider Erwarten erfüllte Uth nach der Partie alle Merkmale eines Stoikers. Er war ja krank gewesen, hat kaum trainiert. „Es ging nur darum, Zeit von der Uhr zu nehmen.“ Dass die Auswechslung gleichwohl für ihn selbst auch ein wenig überraschend kam, wollte er gar nicht erst verhehlen. „Manchmal verstehe ich das auch nicht“, sagte der Porzer, „aber der Trainer hat immer gute Ideen.“

In Uths Fall berief sich Baumgart auf seine Fürsorgepflicht für die Mannschaft. Keine Frage, der Wechsel folgte einer taktischen Idee. „Mark hat es gleich verstanden: Es war kein Leistungswechsel.“ So schickte der 49-Jährige in der fünften Minute der Nachspielzeit Abwehrbrocken Luca Kilian ins Getümmel. Baumgart wollte jemanden als Absicherung, der eine „andere Kopfballstärke hat, wenn nochmal ein langer Ball kommt. Es ging um 30 Sekunden. Da wollte ich nichts anderes machen, als noch einen Großen reinbringen“, sagte Baumgart nach einer sehr turbulenten Aufführung, die mehr als die aus pandemischen Gründen nur 5000 Zuschauer (darunter keinen Gäste-Fans) verdient gehabt hätte. Nichts als einen „Zeitwechsel“ erkannte dann auch Uth in dem Manöver.

Nicht selten schreibt ein Spiel viele Geschichten. Am Dienstagabend in der VW-Stadt war es natürlich auch jene des Anthony Modeste (siehe eigener Artikel), der vier Spiele nicht getroffen hatte, um es dann gegen den VfL gleich wieder in doppelter Ausführung zu tun (was ihm zum vierten Mal in dieser Saison gelang). Ursächlich für den ersten Auswärtserfolg der Kölner in dieser Spielzeit waren aber in gleichem Maße Baumgarts Wechselspielchen, bei denen er das vielzitierte glückliche Händchen bewies. Denn nicht nur die Uth-Rochade war letztendlich von Erfolg begleitet, sondern ebenso die Hereinnahme Kingsley Schindlers. Das Kraftpaket betrat zeitgleich mit Uth den Rasen, bereitete sowohl Uths Treffer nach wenigen Sekunden (72.) als auch Modestes Siegtor (89.) versiert vor. Und beinahe hätte Schindler sogar selbst für die endgültige Entscheidung kurz vor Schluss gesorgt, doch sein Schuss klatschte an die Latte.

Mit ihrem Erfolg in einem Spiel mit vielen Höhen und wenigen Tiefen bewiesen die Kölner erneut die Mentalität eines angeschlagenen Boxers. Aufstehen, immer wieder, das fordert Baumgart. Und das bekommt er von seiner Mannschaft. Zwei Mal ging sie in Rückstand, beide Male wurden seine Spieler überfallartig ausgekontert von einem Gegner, der in puncto Tempo deutlich überlegen schien. Doch auch der individuellen Klasse des VfL, die etwa Dodi Lukebakio eindrucksvoll verkörperte, hielt die Baumgart-Elf stand. Beinahe stoisch übernahmen sie trotz der Rückstände die Kontrolle, verlagerte das Spiel tief in des Gegners Hälfte und blieb mutig, bissig, zielgerichtet. Es sei ein schwieriges Spiel gewesen, ließ Uth nach seinem Kurzeinsatz wissen, Wolfsburg habe „sehr, sehr gut gekontert. Das 1:0 war hervorragend rausgespielt und das 2:1 auch, unfassbar gute Aktion von Lukebakio. Aber wir sind weiter drangeblieben. Wir glauben immer an uns, auch wenn wir zurückliegen“.