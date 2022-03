1:0-Auswärtserfolg : 1. FC Köln gewinnt das Nachbarschaftsduell

Köln Ausgerechnet im Nachbarschafts-Duell gegen Bayer Leverkusen hat der 1. FC Köln den ersten Saisonsieg gegen eine Mannschaft aus der Top fünf eingefahren. Die Begegnung wurde von der schweren Verletzung von Florian Wirtz überschattet.

Der 1. FC Köln kann gegen Spitzenteams der Liga doch gewinnen. Ausgerechnet gegen Bayer Leverkusen setzte sich der 1. FC Köln am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga durch. Joker Kingsley Schindler avancierte mit seinem Treffer am Sonntagnachmittag zum Matchwinner. „Wir haben gesehen, dass wir auch starke Mannschaften, die individuell gut besetzt sind und über viel Tempo kommen, schlagen können“, sagte Salih Özcan nach dem Spiel, das aber von einer schweren Verletzung überschattet wurde.

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln: Florian Wirtz erleidet Kreuzbandriss

Zu diesem Zeitpunkt bereits der zweite verletzungsbedingte Wechsel der Werkself, die sich am Sonntagnachmittag lange mit dem Kölner Spiel schwer getan hatte. FC_Trainer Baumgart hatte seine Elf im Vergleich zur Vorwoche auf vier Positionen umgestellt. Erwartungsgemäß rotierten Jonas Hector und der wiedergenesene Timo Hübers zurück in die erste Elf, für den erkrankten Markt Uth spielte Ondrej Duda. Vielleicht doch überraschend dagegen die Doppelspitze mit Anthony Modeste und Sebastian Andersson. Die taktisch wertvollere Maßnahme war aber zunächst eine andere. Der 1. FC Köln agierte im Zentrum mit einer kompakten Raute und machte dadurch den Raum für die Leverkusener Offensive eng, die schnellen Außen kamen so zunächst nicht zur Entfaltung. So tauchte Paulinho aus zentraler Position nach gut zehn Minuten im Kölner Strafraum auf, vertändelte den Ball aber ohne Not. Nach einem genialen Pass von Wirtz stand Paulinho erneut vor Marvin Schwäbe frei. Doch der Offensivmann scheiterte am überragend parierenden Kölner Keeper aus kurzer Distanz. Auf der anderen Seite vergaben Duda und Florian Kainz aus der Distanz.