Brisantes Duell Leverkusen - Köln Wirtz geht ohne quälende Gedanken ins Derby

Ein weiteres Spiel dieser gehobenen Kategorie steht für Wirtz und die Werkself nun am Freitagabend an, wenn es erstmals seit dem für Bayer, vor allem aber für ihn selbst, so bitteren Derby im vergangenen Jahr (0:1) erstmals wieder zu einem Aufeinandertreffen in der Bayarena gegen den Rivalen vom Rhein kommt. Bedenken hat er keine – weder wegen seines Knies noch wegen seiner mentalen Verfassung –, wenn sich sein Ex-Club an der Dhünn vorstellt. Viele Menschen in seinem Umfeld verbinden das Derby „noch mit meiner Verletzung von damals“, sagte er in dieser Woche, „aber ich nicht. Ich bin vom Kopf her so weit, dass ich nicht daran denke, so etwas könnte noch einmal passieren“. Ganz klar, er hat das hinter sich gelassen. Der Blick nach vorn zählt. Und auf das Nachbarschaftsduell. Im FC erwartet Wirtz einen Gegner, der „heiß auf das Spiel“ ist, der „uns gern die Punkte wegnehmen möchte. Es ist ein Derby, und wir geben alles, um zu gewinnen. Es wird auf jeden Fall ein intensives Spiel“.