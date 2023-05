Fußball-Bundesliga Bayern sichert sich in einem Herzschlagfinale in Köln den Titel

Wenig später im Stadion bat auch der Stadionsprecher die Fans, doch bitte nach dem Spiel auf den Plätzen zu verweilen, um den beiden einen würdigen Abschied zu bereiten. Es war viel Wehmut dabei, dabei sollte die Partie nicht allein zu einer rührenden Abschiedsvorstellung von Kapitän Hector, 13 Jahre im Club, und Torhüter Horn, 21 Jahre im Club, verwässern. Zwar ist der erste Fußballclub der Stadt schon seit Wochen in sicherem Gewässer unterwegs und nicht mehr im belastenden Abstiegskampf verwickelt, doch die Münchner konnten ja noch die Meisterschaft für sich entscheiden. Und sie schafften es tatsächlich, denn in einem Herzschlagfinale sicherte Jamal Musiala mit einem Treffer eine Minute vor Schluss den 2:1 (1:0)-Sieg in Köln, der den elften Titel in Folge brachte. Köln wurde also nicht zum Dortmunder Meistermacher, da die Borussia gleichzeitig gegen Mainz 05 nicht über ein 2:2 hinauskam.